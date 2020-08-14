Не «Теслой» единой: пять интересных и популярных моделей электромобилей

Фото: ru.wikipedia.org (на фото — Nissan Leaf)

В последние годы по всему миру растет популярность электромобилей. Во многом это результат действий правительств государств, принимающих различные законы, призванные повысить популярность электрических транспортных средств ради заботы об экологии. Среди способствующих мер — и снижение (или отказ от) транспортного налога, и бесплатные парковки, и, безусловно, развитие инфраструктуры для пользования электромобилями, в первую очередь — сетей зарядных станций.

В России также пытаются применять меры поддержки развития электромобилей — например, с мая 2020 года действует нулевая ставка пошлины на ввоз (она вводилась и ранее, в 2014 году). Кроме того, парковка электромобилей бесплатна на муниципальных парковках некоторых городов — как минимум Москвы и Казани. Тем не менее такой вид личного транспорта — диковинный, редкий и дорогой. Для большинства жителей страны электромобиль — это в первую очередь «Тесла» — дорогая и чем-то даже роскошная. Мы решили изучить список других моделей электромобилей, которые не претендуют на «статусность», но готовы предложить своему владельцу все плюсы электрического транспорта.

Nissan Leaf

Один из самых популярных электромобилей в мире — Nissan Leaf, выпускаемый с 2010 года. На момент выхода модель позиционировалась производителем как первый массовый и доступный электромобиль в мире. Машина действительно очень популярна, причем производить ее начали в Японии, а затем производство расширилось на США и Великобританию. Популярна машина и в России — учитывая, что широкого распространения электромобилей тут нет, в стране все же зарегистрировано около пяти тысяч «Лифов». Заряда автомобиля хватает примерно на 160 километров, потребление составляет около 21 кВт·ч/100 км. Стоимость новой машины в США составляет около 31 тысячи долларов (2,3 млн рублей), а, например, в Латвии — около 37 тысяч евро (3,2 млн рублей).

Mitsubishi i-MiEV

Не остаются в стороне и другие японские автопроизводители. Практически в то же время — в 2010 году — начались публичные продажи электромобиля от Mitsubishi — i-MiEV. Пробег автомобиля на одном заряде составляет около 160 километров, при этом тут батарея меньше, чем в Nissan Leaf, — всего 16 кВт·ч против 24—30 кВт·ч в Leaf. В Европе продажами модели (под названиями Peugeot iOn и Citroën C-Zero) занимается холдинг PSA Peugeot Citroën. Любопытно, что с 2011 года электромобиль стал поставляться и в Россию, причем отмена пошлин снизила ее стоимость с 1,8 до 1 млн рублей. Однако в 2016 году Mitsubishi отказался от продаж модели в России в связи с высокой стоимостью из-за курса валют.

Renault ZOE

Пока холдинг Peugeot Citroën продает в Европе автомобиль японского производителя, другой крупный французский бренд — Renault — развивает свою собственную модель. Это — Renault ZOE, выпускаемая с 2012 года. К июню 2020 года во Франции было зарегистрировано более 100 тысяч экземпляров этой модели, что сделало ZOE самым популярным электрокаром в стране. В целом в Европе эта модель была самой популярной в 2015 и 2016 годах. Интересно, что во Франции возможна покупка автомобиля без батареи по цене около 24 тысяч евро (2 млн рублей). Батарея при этом берется в аренду примерно за 70 евро в месяц. У модели есть три вида батарей, значительно отличающиеся: одна — на 23,3 кВт·ч, вторая — на 45,6 кВт·ч, третья — у нового поколения — 52 кВт·ч. Пробег на одном заряде у ZOE нынешнего поколения — гораздо больше, чем у моделей первых поколений, — около 395 километров. В ближайшей стране, где ZOE продается, Латвии, стоимость составляет от 28,5 тысячи евро (около 2,5 млн рублей).

BMW i3

Одна из немногих моделей электрокаров, продававшаяся на российском рынке, — машина от баварского производителя BMW i3. Официально сообщение о прекращении продаж найти не удалось, но на сайте BMW в России серии i сейчас нет, отдельные салоны предлагают другую модель, более дорогую — i8. Что касается i3 — она стала первым серийным электромобилем BMW, в производстве с 2013 года. У этой модели гораздо более мощная батарея, чем у французских и японских конкурентов: с 2018 года — около 42 кВт·ч. Пробег автомобиля на одном заряде при этом составляет около 300 километров. Модель производится на заводе в Лейпциге. Стоимость — заметно выше, чем у конкурентов: в США — от 44,5 тысячи долларов (3,26 млн рублей), на родине — в Германии — от 38 тысяч евро (3,3 млн рублей).

Lada Ellada

Единственный значимый эксперимент российских производителей с электромобилями обернулся «заглохшим» проектом Lada Ellada. Это — первый серийный электрокар АвтоВАЗа, построенный на шасси Lada Kalina. Продемонстрировали модель примерно в то же время, что и все остальные производители, — в 2011 году. Продаваться она начала в 2014 году. Аккумулятор тут был на 23 кВт·ч, заявленный запас хода — 140 километров — вполне неплох для того времени. Продавалась она по цене в 960 тысяч рублей (чуть меньше 25 тысяч евро по тогдашнему курсу), но всего было произведено около 100 экземпляров. Как пишут СМИ, на разработку «Эллады» потратили около 10 млн евро. Стоило ли это того — решать вам. На всю страну на одном из крупнейших сайтов по продаже машин сейчас доступно всего три «Эллады» 2012—2013 годов выпуска — по цене от 495 тысяч до 1,1 млн рублей. Для сравнения: Nissan Leaf продается в количестве 378 штук, по цене от 309 тысяч рублей, с левым рулем — 37 штук, по цене от 695 тысяч рублей.

Максим Матвеев