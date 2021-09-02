В Роспотребнадзоре заявили, что утренние фильтры в школах обязательны

Необходимые противоэпидемические требования, а также утренние фильтры для учеников остаются обязательными в российских школах в новом учебном году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Остаются обязательно утренние фильтры, для того, чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания, то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью, не проходили в школу, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера ТНВ рассказывало, какие противоэпидемические меры действуют в школах Татарстана. В конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры. По его словам, планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Министерство просвещения рассматривает такой формат только в качестве вынужденной меры.



Татьяна Леухина