В школах Татарстана с нового учебного года продолжают действовать санитарные меры — видео

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В школах Татарстана действуют санитарные нормы: по возможности ученики заходят в здание через разные входы, им меряют температуру и только потом пропускают в классы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Маски для детей и учителей на уроках — необязательны. На переменах педагогам рекомендуется их носить. Обязательный масочный режим в школах должны соблюдать сотрудники столовой, медработники, техперсонал.

В этом учебном году продолжает действовать правило: один кабинет для одного класса. Это делается для того, чтобы минимизировать контакты учащихся.

В конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры.