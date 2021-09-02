Исполком Челнов обязали отремонтировать аварийные подъезды самого длинного дома города

Прокурор Набережных Челнов обратился в суд с иском к исполкому города, чтобы обязать его отремонтировать подъезды №38, 39 жилого дома 18/99 по улице Татарстан, сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.



В соответствии с законом органы местного самоуправления должны обеспечить условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обеспечить своевременное проведение капремонта.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу. Исполком может обжаловать его.

Республиканское агентство «Татмедиа» совместно с Министерством строительства РТ запустило чат-бот в Telegram. Его название — «Капитальный ремонт». Чат-бот можно найти в поиске приложения, введя @kapremont_rt_bot. После запуска в боте нужно ввести интересующий адрес. Для жителей Казани — улицу и дом, для жителей других городов — город, улицу и дом. В ответ бот выдаст всю информацию о планах капремонта, если дом входит в программу, — укажет год проведения работ, конкретные направления и виды ремонта.

Маргарита Головатенко