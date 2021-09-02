Российским пенсионерам начнут зачислять единовременную выплату уже сегодня

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, сегодня, 2 сентября, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщала в воскресенье вице-премьер России Татьяна Голикова, выплату в четверг получат более 43 млн граждан. На единовременные выплаты пенсионерам правительство выделит 454 млрд рублей.



В ПФР по Татарстану сообщали, что выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров.

