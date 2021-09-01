В Москве с 15 октября на всех станциях метро заработает система Face Pay

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 15 октября текущего года на всех станциях московского метро заработает система Face Pay для оплаты проезда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы думали, что никто не будет записываться, кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. 15 тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что сейчас система работает только на трех станциях метрополитена. Внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц, добавил Собянин.

Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay персональные данные никому не передаются.

Алексей Нечаев