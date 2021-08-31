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Происшествия

В Казани на проспекте Универсиады произошло массовое ДТП с участием шести машин

22:59, 31.08.2021
В Казани на проспекте Универсиады произошло массовое ДТП с участием шести машин
Фото: скриншот

В Казани сегодня вечером на проспекте Универсиады произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что стоят шесть машин. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В минувшую субботу в Казани произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: три наезда на пешехода и один на велосипедиста, а также два столкновения. Еще 62 аварии повлекли материальный ущерб.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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