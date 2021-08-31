Бизнес устремился за льготными кредитами — в программе стимулирования участвует Ак Барс Банк

Малые и средние предприниматели России за первое полугодие 2021 года получили 33 миллиарда рублей льготного финансирования по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (ПСК МСП). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.



Напомним, программа представляет собой инструмент государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых. Будучи принятой в России в 2017 году, за последнее время она претерпела ряд изменений, продиктованных непростой экономической ситуацией. Помимо инвестиционных целей, теперь средства программы могут быть задействованы для пополнения оборотного капитала и рефинансирования.

Программа дает возможность заемщикам — в их числе могут быть самозанятые граждане, субъекты МСП, лизинговые, факторинговые компании, МФО, организации, управляющие объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, — получить кредит от 3 млн до 1 млрд рублей (до 4 млрд рублей на одного заемщика) на срок до 3 лет по сниженной ставке — ключевой ставке, увеличенной на 3 процентных пункта.

С момента старта программы Ак Барс Банк был аккредитован для участия в ней Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщил руководитель Дирекции продаж корпоративному бизнесу Антон Ключеров, в 2021 году, несмотря на то, что существует много направлений поддержки МСП, Ак Барс Банк продолжает оказывать финансирование бизнеса в рамках этой программы, рассматривая ее как один из наиболее удобных и доступных инструментов для своих клиентов.

«Ак Барс Банк участвует в финансировании ключевых проектов, направляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, поддерживает инициативы по достижению национальных целей развития, — отметил Антон Ключеров. — Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения субъектов МСП доступными кредитными ресурсами, является одним из приоритетных направлений нашей деятельности на протяжении многих лет».

ПАО «Ак Барс Банк»

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