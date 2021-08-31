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Морские пехотинцы Балтфлота поразили условного противника в море

03:23, 31.08.2021
Морские пехотинцы Балтфлота поразили условного противника в море
Фото: pixabay.com

На тактических учениях морские пехотинцы Балтийского флота отразили нападение условного противника с моря, поразив цели на дальности до шести километров. Учения проходили на полигоне под Калининградом, сообщает ТАСС.

— Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на морском десантном полигоне на дистанциях от 300 м до шести км на поверхности моря оборудовали мишенные позиции для их поражения из всех видов стрелкового оружия и бронетранспортеров, а также самоходных артиллерийских установок «Нона», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Ранее российский зенитчик, лейтенант Сергей Маенов, стал единственным участником конкурса «Чистое небо» на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D.

Алексей Нечаев
Общество
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