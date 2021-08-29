Российский зенитчик единственный смог поразить китайскую ракету — видео

Российский зенитчик лейтенант Сергей Маенов стал единственным участником конкурса «Чистое небо» на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российской команде в конкурсе составляют конкуренцию команды из пяти стран — Беларусь, Египет, Узбекистан, Венесуэла и принимающая страна Китай.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении — переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

В этом году в КНР на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» проходят три конкурса АрМИ: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» — соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» — соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

Алексей Нечаев