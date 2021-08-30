Россия выиграла конкурс «Конный марафон» на Армейских играх

В пресс-службе Центрального военного округа сообщила, что команда России завоевала кубок Армейских международных игр — 2021 («АрМИ-2021») в конкурсе «Конный марафон».

«По итогам двух этапов «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета на короткую дистанцию» в общекомандном зачете команда России завоевали первое место, второе место поделили команды Узбекистана и Монголии, а на третьей ступени пьедестала расположилась команда Казахстана», — говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Российский зенитчик, лейтенант Сергей Маенов стал единственным участником конкурса «Чистое небо» на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D.



Алексей Нечаев