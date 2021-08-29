Рогозин назвал главный тормоз для развития российского космического бизнеса

Фото: Олег Тихонов (архив)

В России главным препятствием для развития космического бизнеса служит отсутствие крупного венчурного капитала. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, связь космической отрасли с военной не мешает развитию бизнеса, ориентированного на космос. Власти страны заинтересованы в появлении частных космических компаний, утверждает Рогозин.

«Потому что созданный за деньги государства научно-технический задел в итоге сначала переходит в гражданскую государственную космонавтику, а потом уже и в частную. Компания Space X так же формировалась», — объяснил глава Роскосмоса в интервью «Газете.ру».

По его словам, власти России готовы предоставить лицензию на космическую деятельность любой частной компании и могут обеспечить ее специалистами, дать необходимые рекомендации и инструкции. «Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны», — подчеркнул Рогозин.

Напомним, в июле после полета в космос британского миллиардера Ричарда Брэнсона глава Роскосмоса выразил надежду, что российские олигархи начнут «тратить свои деньги» на развитие космических технологий и знаний о космосе, а не на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».



Татьяна Демина