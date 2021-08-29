Умер заслуженный работник транспорта Татарстана и России Иван Белов

Умер заслуженный работник транспорта России, Татарстана, Чувашии и Марий Эл Иван Белов. С 1998 по 2010 годы он возглавлял Казанское отделение Горьковской железной дороги.

Белов родился 6 августа 1953 года в деревне Ключищи Тюлячинского района ТАССР. Образование получил в Алатырском железнодорожном техникуме и Московском институте инженеров железнодорожного транспорта («инженер-механик»).

Карьеру Белов начал в 1972 году бригадиром локомотивного депо в Амурской области. Работал сменным мастером, старшим инженером, технологом ПТО, приемщиком локомотивов локомотивного депо Агрыз Ижевского отделения ГЖД, а затем возглавил это отделение, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В 2009 году при непосредственном участии Белова появилась железнодорожная пригородная компания «Содружество». Он занимал пост ее генерального директора с 2010 по 2015 годы.

Татьяна Демина