В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье утром в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Массовые сбои наблюдаются в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Их начали фиксировать с 8 утра.

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У большинства пользователей наблюдаются проблемы с работой сайта «Вконтакте». Почти пятая часть жалоб связана с невозможностью войти в аккаунт. И 2% обращений связаны с проблемами с сообщениями.

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Сбои в работе «Вконтакте» наблюдаются не первый раз. В начале июля проблемы с соцсетью возникли у жителей Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России.

Татьяна Демина