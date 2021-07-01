В Казани и других городах России наблюдаются сбои в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» по всей России произошел сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются у жителей Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России.

Пик отчетов о сбое наблюдался примерно в 11.30 — тогда о проблемах сообщили более 11 тысяч пользователей.

У большинства пользователей проблемы с сайтом (63%) и отправкой сообщений (33%). Также пользователи жалуются, что не работает мобильное приложение.