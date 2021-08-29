В Татарстане на капитальный ремонт детских садов и школ потратят более 210 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главстрой Татарстана разместил тендер на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту зданий детских садов и школ республики. Начальная цена контракта — более 210 млн рублей.

В Казани капитально отремонтировать, приобрести оборудование, мебель, инвентарь и благоустроить территорию необходимо на следующих объектах:

детский сад №93 общеразвивающего вида с татарским языком воспитания и обучения (ул. Голубятникова, 23а);

детский сад №104 (ул. 8 Марта, 7а);

детский сад №104 (ул. Дружбы, 3);

детский сад №213 комбинированного вида (Сибирский тракт, 26а);

детский сад №268 (ул. Челюскина, 1а);

детский сад №279 комбинированного вида (ул. Окольная, 17в);

детский сад №417 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения (ул. Лейтенанта Красикова, д.9).

В Елабуге исполнителю необходимо провести капремонт СОШ №5; в Лаишевском районе — Ташкирменской школы; в Иннополисе — «Детский сад 2-я очередь» (Квантовый бульвар, д.3), а также приобрести для него оборудование, инвентарь и мебель. Кроме того, в Ютазинском районе РТ необходимо капитально отремонтировать здания Подгорновской начальной общеобразовательной школы для размещения детского сада (ул. Центральная, 8а).

Помимо этого от исполнителя требуется в Советском районе Казани устранить причины подтопления подвальных помещений детского сада №68 (проспект Победы, 180а) и детского сада №67 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения (ул. Ак. Глушко, 22д).

Подать заявку на участие в тендере можно до 3 сентября. Работы на объектах необходимо завершить до 31 декабря текущего года.

Напомним, в Татарстане в этом году в сфере образования проводится три программы капитального ремонта на 413 объектах, 384 из которых завершены. В целом объем работ выполнен на 98%.

Татьяна Демина