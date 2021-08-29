В Татарстане в январе — июле 2021 года снизилась младенческая смертность

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые семь месяцев 2021 года снизилась младенческая смертность. Она сократилась на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из подсчетов Росстата.

Всего в январе — июле 2021 года умерли 89 детей в возрасте до 1 года. За первые семь месяцев прошлого года в республике зарегистрировали 103 младенческие смерти.

Среди регионов ПФО по итогам первых семи месяцев 2021-го по числу смертей детей в возрасте до одного года Татарстан находится на второй строчке. Самое большое количество подобных случаев зарегистрировано в Башкирии — 140 младенческих смертей, минимальное — в Чувашии (11).

Младенческая смертность снизилась и в целом по России. В январе — июле 2021 года в стране умерли 3 659 детей до одного года, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 751 случай).

В июне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что младенческая смертность в стране по итогам 2020 года сократилась на 8,2%. В целом летальность за прошлый год выросла на 18,6%.



Татьяна Демина