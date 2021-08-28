Минниханов: в Татарстане большое внимание уделяется развитию этноконфессиональной инфраструктуры

В казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов провел совместное заседание Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, такие социологические данные озвучил Минниханов. Также ощущения у людей связи с общероссийской и республиканской идентичностью совпали и составляют 74%, добавил он.

«Важно отметить, что они не противоречат, а взаимодополняют друг друга. Несомненно, это результаты совместной кропотливой работы органов власти и широкой общественности», — сказал президент РТ.

В республике большое внимание уделяется развитию этноконфессиональной инфраструктуры. Это дома дружбы народов, национально-культурные и духовно-просветительские центры, музеи, театры, клубы и многое другое. Кроме того, Минниханов подчеркнул, что в РТ активно поддерживают национальные школы.

В 2020 году в Татарстане было создано более 19 тысяч новых семей, каждый 6-й брак является межнациональным. Об этом заявил Минниханов на церемонии вручения медалей «Ана даны — Материнская слава» в марте.

Алексей Нечаев