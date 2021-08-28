В Нижнекамске торжественно открыли территорию, благоустроенную по программе «Наш двор»

В Нижнекамске торжественно открыли территорию домов №27а и 27б на проспекте Вахитова, отремонтированную по республиканской программе «Наш двор». Всего в этом году в городе должны благоустроить 67 дворов.

На территории домов отремонтировали внутридворовые дороги, тротуары, пешеходные дорожки. Появились скамейки и урны, дополнительные опоры освещения. Для владельцев машин во дворе упорядочили парковочные места.

Фото: e-nkama.ru

Для детей обустроили игровые и спортивные зоны. Помимо этого планируется капитально отремонтировать фасады и подъезды пяти ближайших домов, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



В июле в Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В топ-200 вошли 15 дворов Нижнекамского района.



Татьяна Демина