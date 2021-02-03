Еще четыре сайта с пропагандой АУЕ* заблокировали в Татарстане

Еще четыре сайта с пропагандой запрещенного в России движения АУЕ* выявила прокуратура Сармановского района. Ведомство добилось ограничения доступа к противоправному контенту.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в региональное Управление Роскомнадзора направлено обращение с указанием доменного имени страницы и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать видео в интернете.

Фото: прокуратура РТ

Сейчас доступ к сайтам заблокирован.

Ранее в Сармановском районе Татарстана прокуратура уже требовала заблокировать сайт с информацией о запрещенной идеологии АУЕ*.



*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.



Ольга Плешкова