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Еще четыре сайта с пропагандой АУЕ* заблокировали в Татарстане

12:55, 03.02.2021
Еще четыре сайта с пропагандой АУЕ* заблокировали в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Еще четыре сайта с пропагандой запрещенного в России движения АУЕ* выявила прокуратура Сармановского района. Ведомство добилось ограничения доступа к противоправному контенту.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в региональное Управление Роскомнадзора направлено обращение с указанием доменного имени страницы и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать видео в интернете.

Фото: прокуратура РТ

Сейчас доступ к сайтам заблокирован.

Ранее в Сармановском районе Татарстана прокуратура уже требовала заблокировать сайт с информацией о запрещенной идеологии АУЕ*.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.

Ольга Плешкова
ПроисшествияОбщество Татарстан
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