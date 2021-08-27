Во всех школах Челнов пройдут торжественные линейки 1 сентября

Во всех школах Набережных Челнов пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Об этом сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин.

Линейки рекомендуется проводить во дворах школ, на открытом воздухе. При неблагоприятных погодных условиях праздник пройдет в актовых залах школ. При этом мероприятия будут проводить по параллелям классов, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, пишут «Челнинские известия».



В конце июля пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева заявляла, что требования Роспотребнадзора по проведению 1 сентября в школах аналогичны прошлому году: праздники проводятся по классам или параллелям, на воздухе, с использованием масок для родителей. На входах в школу, как и в прошлом учебном году, — «утренний фильтр».



Татьяна Леухина