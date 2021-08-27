В Минсельхозе обсудили грантовую поддержку фермеров после публикации «Реального времени»

Фото: Расим Хазиев

Конкурс «Агростартап», результаты которого вызвали недовольство у татарстанских фермеров, прошел должным образом и по всем требованиям. Однако в Минсельхозпроде РТ готовы встретиться с недовольными аграриями.

В среду «Реальное время» рассказало о фермерах Тукаевского района, которые жаловались на несправедливое распределение грантов. В этом году в конкурсе «Агростартап», организованном Минсельхозпродом РТ, принял участие молодой фермер из Тукаевского района Искандер Закиров. Грант в 3 млн рублей рассчитан на начинающих аграриев, однако Закирова возмутило то, что деньги выиграло крупное сельхозпредприятие с почти 400 головами крупного рогатого скота.

В Минсельхозпрод РТ заверили, что каждый участник проходит тщательный отбор, вначале эксперты дают свое заключение о конкурсанте и по его итогам присваивают ему баллы. Комиссия, состоящая из представителей органов власти, общественников и специалистов отрасли, позже заслушивает проекты.

