Татарстанские фермеры пожаловались на несправедливое распределение грантов Минсельхоза

«Система грантов министерства напоминает финансовую пирамиду»

Фермеры Тукаевского района жалуются на несправедливое распределение грантов. В этом году в конкурсе «Агростартап», организованном Минсельхозпродом РТ, принял участие молодой фермер из Тукаевского района Искандер Закиров. Грант в 3 млн рублей рассчитан для начинающих аграриев, однако Закирова возмутило то, что деньги выиграло крупное сельхозпредприятие с почти 400 головами крупного рогатого скота. Фермер считает, что для участия в конкурсе аграрий с предприятия создал ИП, где у него в собственности не было техники, зданий и земли (все было в аренде, — прим. ред.), а это, по мнению Закирова, грубейшее нарушение при участии в таком конкурсе.

Управление сельского хозяйства и продовольствия района и республиканский центр компетенций помогли фермеру подготовить документы и разработать проект, сообщил «Реальному времени» татарстанский блогер Расим Хазиев. В администрации Тукаевского района были уверены, что Закиров получит грант, но этого не случилось.

«Система грантов министерства напоминает финансовую пирамиду, никто не знает, как она распределяется и кому», — сказал Закиров. Фото: Роман Хасаев

— Мы не понимаем, почему на «Агростартап», рассчитанный для начинающих фермеров, допускают все категории предприятий, у них есть свои программы, балльная система конкурса тоже вызывает вопросы. Система грантов министерства напоминает финансовую пирамиду, никто не знает, как она распределяется и кому. Может нужно ее изменить в пользу фермеров, а то некоторые каждый год на базе крупных предприятий создают какие-то сомнительные ЛПХ и КФХ, затем получают для них деньги из бюджета, — сказал Закиров.

Слова коллеги поддержал другой фермер из этого района Ильдар Шайхуллин — он хотел начать заниматься овцеводством на средства от государства. По его словам, гранты распределяются несправедливо, ежегодно деньги получают сомнительные аграрии.

— Вот я уже четыре года участвую в «Агростартапе», но каждый раз что-то мешает выиграть конкурс. Затем смотришь список победителей, а там я вижу тех, кто на деле уже имеет большое количество скота и предприятие у него работает в полную силу, а для участия в гранте специально создают новые компании. Неужели никто не смотрит за этим? И тем более если уж знают, что средства для каждого района ограничены, не надо мучать всех фермеров, чтобы они готовили свои проекты, все равно гранты выдают 2-3 людям. Пусть уж тогда у себя в министерствах решают кому отдать деньги, незачем шоу устраивать, — подытожил фермер.

Отмечается, что фермеры Тукаевского района готовы выйти с соответствующим обращением и к президенту Татарстана.

По данным Минсельхозпрода, нет требований по количеству поголовья скота, чтобы выиграть гранты «Агростартапа». Фото: Максим Платонов

Минсельхозпрод РТ: требований по количеству поголовья в порядке предоставления грантов «Агростартапа» не имеется

Предоставление грантов «Агростартапа» осуществляется на основании Постановления Кабинета министров РТ, №572 от 14.07.2021 года «О мерах грантовой поддержки агропромышленного комплекса», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Поддержка осуществляется на конкурсной основе, участник проекта подает заявку — она должна соответствовать установленным требованиям и набрать необходимое количество баллов для прохождения отбора.

По представленным документам Вардересян С.Г., победитель конкурса, набрал 14 баллов, а за оценку его деловых качеств на заседании конкурсной комиссии, прошедшей 18 августа, он получил еще 19,5 балла. Всего у него 33,5 балла, что достаточно для прохождения конкурса, пояснили в ведомстве.

По данным Минсельхозпрода, нет требований по количеству поголовья скота, чтобы выиграть гранты «Агростартапа». А экспертным советом и конкурсной комиссией каких-либо нарушений по данному пункту не установлено.

Алексей Нечаев