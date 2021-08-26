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Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

17:59, 26.08.2021

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Владимир Шадрин. Ему было 73 года.

Шадрин умер после продолжительной болезни, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря совета ветеранов «Спартака» Олега Воронина.

В течение 10 сезонов Шадрин выступал за сборную СССР по хоккею. Сыграл 169 матчей и забил 71 шайбу.

В этом месяце умер известный футболист Герд Мюллер. Ему было 75 лет. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба мюнхенской «Баварии», за которую выступал Мюллер.

Татьяна Демина
СпортХоккей
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