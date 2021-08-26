В Кремле объяснили указ, разрешающий чиновникам иметь двойное гражданство

Указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств коснется очень небольшого числа граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Нововведение касается и действующих чиновников.

— Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать, — приводит «РИА Новости» его слова.

В качестве примера он привел чиновников, имеющих гражданство Украины. Приехать туда они не могут, поскольку там им грозит опасность. Эти люди не считают себя гражданами Украины. Речь идет о сотне граждан. Для них и сделали такое исключение.

В прошлом году в российскую Конституцию внесли запрет чиновникам, судьям и депутатам иметь гражданство другого государства или вида на жительство в другой стране.