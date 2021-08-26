Для работающих пенсионеров в Госдуме предложили продлить новогодние каникулы

В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

В своем обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова он попросил рассмотреть возможность расширить дни отдыха для тек, кто в пенсионном возрасте продолжает работать.

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — приводит текст обращения RT.

Ранее сообщалось, что Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.



Ольга Плешкова