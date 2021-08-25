Призеры Всероссийской олимпиады школьников из Челнов предлагают пересмотреть меры поощрения

Фото: Максим Платонов

Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) из Набережных Челнов написали открытое письмо властям города и руководству республики. Оно есть в распоряжении «Реального времени».

— Статус победителя и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников дает право на поступление в высшее учебное заведение по профилю олимпиады без вступительных испытаний, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Они отмечают, что олимпиада требует глубоких знаний — необходимо разбираться в предмете вне рамок школьной программы. При этом в Челнах 100 баллов на ЕГЭ получили 32 человека — они были лично отмечены мэром города с вручением денежных премий, а 11 татарстанцам, получившим 200 баллов в сумме по двум предметам, были вручены IPhone 12 из рук президента республики в качестве подарка за высокие результаты на экзаменах. Отмечается, что олимпиадники не получили от города подобных поощрений. Только от Минобра РТ по 25 тыс. призерам и 50 тыс. рублей победителям заключительного этапа олимпиады (до вычета 13%-го налога). В других регионах подобные выплаты выше, заявили авторы письма.

Активисты предлагают:

довести денежные премии призерам и победителям ЗЭ ВсОШ, учащимся образовательных организаций РТ, до уровня выплат учащимся школ Москвы и Московской области;

закрепить статус выплат призерам и победителям ЗЭ ВсОШ на республиканском уровне как премий президента РТ, освободив их таким образом от налогообложения;

ввести выплаты призерам и победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в РТ, а также призерам и победителям заключительного этапа ВсОШ на уровне муниципального образования «город Набережные Челны».

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 211 учеников из Татарстана. По этому показателю республика занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Об этом заявила заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.

Алексей Нечаев