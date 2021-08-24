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Путин наградил двух татарстанцев государственными наградами

21:51, 24.08.2021
Путин наградил двух татарстанцев государственными наградами
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил двух татарстанцев государственными наградами. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» имени Шашина Нурислам Сюбаев.

В конце июля Путин поощрил государственными наградами четырех татарстанцев: профессора кафедры графического моделирования КГАСУ Равиля Айдарова, заведующего кафедрой института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимура Зефирова, начальника ЖКХ №2 (Лениногорск) Управления социальными объектами ПАО «Татнефть» им. Шашина Изаиля Габдрахманова и аппаратчика пиролиза завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рамиля Абдуллова.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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