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В Казани почти на год ограничат движение по ряду улиц

11:58, 24.08.2021 1
В Казани почти на год ограничат движение по ряду улиц
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани частично ограничат движение по нескольким улицам в центре города до июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Для движения транспорта закроют участки по улицам:

  • Профсоюзной, на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Кави Наджми;
  • Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина;
  • Мусы Джалиля, на участке от ул. Профсоюзной до здания №2/18;
  • Рахматуллина, на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18.
Фото: kzn.ru

Введенные ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия.

Вчера в столице Татарстана из-за строительства второй ветки метрополитена продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по автодороге по ул. Чингиза Айтматова до 31 августа.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:06
    реконструкция полным ходом в городе
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