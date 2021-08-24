В Казани почти на год ограничат движение по ряду улиц

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани частично ограничат движение по нескольким улицам в центре города до июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Для движения транспорта закроют участки по улицам:

Профсоюзной, на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Кави Наджми;

Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина;

Мусы Джалиля, на участке от ул. Профсоюзной до здания №2/18;

Рахматуллина, на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18.

Фото: kzn.ru

Введенные ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия.

Вчера в столице Татарстана из-за строительства второй ветки метрополитена продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по автодороге по ул. Чингиза Айтматова до 31 августа.

