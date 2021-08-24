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В Казани произошло три аварии с пострадавшими

07:47, 24.08.2021
В Казани произошло три аварии с пострадавшими
Фото: ГИБДД Казань

Вчера произошло три аварии с пострадавшими (наезд на пешехода, 2 столкновения) и 109 — с материальным ущербом. Таковы данные ГИБДД Казани.

Пять водителей задержано в состоянии алкогольного опьянения, еще пять водителей без прав.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 37 правонарушений. Кроме этого, троих граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Ранее в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Еще одна госпитализирована с травмами.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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