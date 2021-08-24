В Госдуме предложили ограничить дистанционную выдачу кредитов

В Госдуме предложили ограничить дистанционную выдачу кредитов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В своем обращении на имя вице-премьера Андрея Белоусова он отметил большое количество обращений, связанных с оформлением кредитов на их имя неизвестными. Граждане узнают о том, что у них кредит после списания денег с банковских счетов судебными приставами.

Только во время установления причин выясняется, что мошенники использовали персональные данные граждан, и оформили их в электронном виде.

«В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — приводит текст обращения RT.

Объединенное кредитное бюро ранее сообщило, что в Татарстане в июле 2021 года выдача кредитов наличными упала на 6% — это наибольшее сокращение среди 30 российских регионов, в которых граждане в прошлом месяце оформили наибольшее количество кредитов.



Ольга Плешкова