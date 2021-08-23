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В Казани вновь побит полувековой температурный рекорд

01:17, 23.08.2021
В Казани вновь побит полувековой температурный рекорд
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 22 августа, в Казани вновь установлен температурный рекорд. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

По данным метеостанций, максимальная температура воздуха составила:

  • «Казань-Опорная» +34,2 гр;
  • «Казань-Сокол» +35,1 гр;
  • «Казань-Аэропорт» +34,8 гр;

Предыдущий температурный максимум в этот день был побит 49 лет назад — в 1972 году. Он составлял +33,4 гр.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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