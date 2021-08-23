В Казани вновь побит полувековой температурный рекорд
В воскресенье, 22 августа, в Казани вновь установлен температурный рекорд. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
По данным метеостанций, максимальная температура воздуха составила:
- «Казань-Опорная» +34,2 гр;
- «Казань-Сокол» +35,1 гр;
- «Казань-Аэропорт» +34,8 гр;
Предыдущий температурный максимум в этот день был побит 49 лет назад — в 1972 году. Он составлял +33,4 гр.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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