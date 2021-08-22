В Минтруда Татарстана рассказали, как будут работать офисы МФЦ в связи с празднованием Дня республики
В Татарстане офисы МФЦ изменят график работы в связи с празднованием Дня республики. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
28 августа прием посетителей будет вестись в обычном режиме. 29 и 30 августа — выходные дни. 31 августа будет рабочим днем, МФЦ будут работать в обычном режиме.
Напомним, на следующей неделе жителей республики ждут выходные дни с 28 по 30 августа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым