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В Минтруда Татарстана рассказали, как будут работать офисы МФЦ в связи с празднованием Дня республики

18:23, 22.08.2021
В Минтруда Татарстана рассказали, как будут работать офисы МФЦ в связи с празднованием Дня республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане офисы МФЦ изменят график работы в связи с празднованием Дня республики. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 августа прием посетителей будет вестись в обычном режиме. 29 и 30 августа — выходные дни. 31 августа будет рабочим днем, МФЦ будут работать в обычном режиме.

Напомним, на следующей неделе жителей республики ждут выходные дни с 28 по 30 августа.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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