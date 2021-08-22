К сентябрю в 29 российских школах появятся роботы

Один из резидентов «Сколково» поставит к 1 сентября 29 роботов в школы, вузы, колледжи и образовательные центры России. Об этом рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Реальный робот поможет изучать школьникам программирование, электронику и мехатронику, искусственный интеллект. Он на 80% состоит из отечественных комплектующих

Роботы отправят Архангельск, Сургут, Лабытнанги, Ноябрьск, Ульяновскую область и др., пишет ТАСС.

Ранее Илон Маск анонсировал разработку антропоморфного робота.

Ольга Плешкова