Жители казанского поселка Аметьево пожаловались Путину на отсутствие воды

Жители ул. Чебоксарской в казанском поселке Аметьево несколько дней живут без воды в домах из-за прорыва водопровода. Чтобы решить проблему, они обратились к президенту России Владимиру Путину.

Жалобу на отсутствие воды один из жителей Аметьево опубликовал в соцсети. Он рассказал, что граждане сообщали о проблеме и в администрацию района, и в центральный водоканал. Однако, по словам автора поста, «ни одной свободной бригады на весь наш город миллионник для устранения ЧП не нашлось».

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Из-за прорыва водопровода в поселке затапливает дороги и канализационные ямы жителей, которые им потом придется очищать своими силами. Автор жалобы также обратил внимание, что жить без воды приходится в аномальную жару.



Напомним, в марте в казанском поселке Аметьево из-за аварии на улице Дачной водопровод не работал несколько суток. Инцидент произошел по причине прорыва на водопроводе диаметром 300 мм. Он был построен в 1962 году и имел 100-процентный износ.



Татьяна Демина