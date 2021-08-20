В Нижнекамске начнут патрулировать садовые участки

В Нижнекамске патрульные службы начнут проводить рейды по садово-дачным массивам. Об этом сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнекамского муниципального района.

В период действия противопожарного режима в районе создали 16 маневренных групп для патрулирования территорий для пресечения поджогов и своевременного обнаружения пожаров и одну патрульно-надзорную группу. Особенно остро стоит вопрос в дачных массивах, где часто сжигают траву и есть проблема захламленности как участков, так и дорог.

В ближайшее время патрульные службы начнут проводить рейды по таким точкам, говорится на сайте исполкома Нижнекамска.

В республике с начала весенне-летнего пожароопасного периода зарегистрировали 1 632 пожара, связанных с горением сухой травы, мусора, твердых бытовых отходов, на открытых территориях общей площадью более 65 гектаров. Этот показатель на 14% больше прошлогоднего.



Ольга Плешкова