Глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов обсудил с татарстанцами их обращения

Глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов обсудил с татарстанцами обращения поступающие на платформу «Мой депутат», созданную «Единой Россией». «Вопросы поступают разные — дороги, ценообразование, зарплаты», — отметил он.



Жители Татарстана задают очень много вопросов, связанных с селом. Светлана Никонорова, жительница села Благодаровка, предложила создать субсидии на содержание лошадей. Глава Мамадышского района поддержал идею: «Сейчас у нас действует субсидия в виде трех тысяч, но распространяется она только на КРС, коз, а вот на лошадей, к сожалению, нет. Считаю это несправедливым. Мы передадим вашу инициативу министру, думаю, что предложение будет принято, потому что субсидии должны распространяться на содержание всех животных».

Евгений Тихонов, активист из села Благодаровка, хочет развивать там спорт, проводить районный турнир по футболу среди команд из местных деревень. Однако у села нет спортивного инвентаря (матов, мячей) даже в школах. Мужчина попросил главу Мамадышского района оказать содействие в решении этого вопроса.

«Мы постараемся донести эту проблему до главы администрации вашего района, потому что это совсем не дело. Проблему необходимо решить, и средства на это должны быть выделены», — ответил Тихонову Анатолий Иванов.

Елена Якимова, учитель биологии из деревне Русский Шуган, предложила открыть биологическую лабораторию. Также женщину беспокоит отток молодежи из села и зарплаты. «Сейчас молодежь уезжает из сел повсеместно. Нужно придумать им какие-то занятия: досуг, грантовые конкурсы, организовать им места работы. Молодежь не должна уезжать из сел в таком количестве… Зарплаты, конечно, тоже очень маленькие, именно за нормальными зарплатами молодежь и уезжает», — поделилась жительница РТ.

Иванов рассказал ей о программе «Точка роста» по которой в школах можно организовать необходимые лаборатории, в том числе биологические и химические.

«Чтобы сохранить молодежь на селе, в первую очередь нужно решить вопрос с жильем, а во вторых, зарплата должна быть больше чем в городе. Насчет заработных плат — я досконально изучил этот вопрос. Сейчас очень тяжело удержать технический персонал: поваров, дворников, уборщиков. Зарплаты правда маленькие. Необходим грамотный законопроект, который решит эту проблему. Все ваши обращения очень важны, мы взяли их на контроль и будем работать с ними!», — заявил глава Мамадышского района.

Анатолий Иванов отметил, что населению часто требуется именно информационная поддержка, потому что порой люди не знают даже о существовании некоторых программ, которые могут решить их проблему. «Все вопросы, которые были заданы сегодня, я взял на контроль и считаю, что в дальнейшем их можно решить», — заявил глава Мамадышского района.

Каждый татарстанец может обратиться с наказом к партии через сайт мойдепутат.онлайн. Сделать это можно несколькими способами: позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.