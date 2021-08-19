Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на выходные

В Татарстане в ближайшие дня вероятность осадков небольшая. Кратковременный дождь пройдет только в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

В пятницу и субботу 20 и 21 августа в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления вероятность осадков небольшая. Ночью температуры составят 13..18°, на западе до 23°, днем воздух прогреется до 33..39°.

В воскресенье республика окажется под влиянием западного циклона. Ночью преимущественно без осадков. Днем и вечером местами выпадет кратковременный дождь, гроза, при грозе усиления ветра 15-20 м/с. Температуры понизятся до 13..18° ночью, на западе до 23°, днем максимальные температуры составят 33..38°.

В начале следующей недели под влиянием поля пониженного атмосферного давления ожидается неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. Температура ночью понизится до 15-20°, днем до 25-30°.



Ольга Плешкова