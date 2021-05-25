Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым публично запрещается отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси. Также запрещается отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Фото: duma.gov.ru

В феврале в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий публиковать на территории России изображения нацистов. Исключением станут случаи, когда изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Также возможна публикация, если в ней не будет признаков пропаганды или оправдания нацизма.



Татьяна Леухина