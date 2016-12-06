На Старообрядческой улице появился памятник истинному казанцу

Сегодня в Казани в сквере перед кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви открыли памятник митрополиту Московскому и всея Руси РПСЦ Андриану. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий, представители Казанско-Вятской епархии РПСЦ и других традиционных религиозных конфессий, органов государственной власти.
Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто помогал с созданием памятника Андриану. «Он истинный казанец, выпускник КАИ, человек, который прошел огромный путь и оставил свой след в истории», – подчеркнул президент Татарстана.
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