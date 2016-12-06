На Старообрядческой улице появился памятник истинному казанцу

14:40, 06.12.2016 42 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани в сквере перед кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви открыли памятник митрополиту Московскому и всея Руси РПСЦ Андриану. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий, представители Казанско-Вятской епархии РПСЦ и других традиционных религиозных конфессий, органов государственной власти.

Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто помогал с созданием памятника Андриану. «Он истинный казанец, выпускник КАИ, человек, который прошел огромный путь и оставил свой след в истории», – подчеркнул президент Татарстана.

комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Красивые фотографии. И старообрядцы уже внешне располагают. Простые, скромные одеяния, приятная обстановка в церкви, без излишеств. Ни в пример другим.
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    Анонимно 06 дек
    ой, давайте не будем
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    Анонимно 06 дек
    Ага. Ибо и католики тоже скромны)
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    Анонимно 06 дек
    Не в пример Феофану и его друзьям
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  • Анонимно 06 дек
    как много в нашем городе бородатых мужчин, оказывается о_0
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  • Анонимно 06 дек
    Симпатишный памятник)
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  • Анонимно 06 дек
    ему тут самое место, хорошо смотрится
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  • Анонимно 06 дек
    Великий человек был Андриен. Светлая память ему.
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  • Анонимно 06 дек
    Побольше бы таких казанцев.
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  • Анонимно 06 дек
    Будущее православия в Татарстане за древнеправославной церковью
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  • Анонимно 06 дек
    Машаллах
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  • Анонимно 06 дек
    Я думал, у вас статья будет об этом. Хоть за фоточки спасибо.
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  • Анонимно 07 дек
    Ни часов на руке, которые стоят как крыло самолета, ни кучи охранников, ни шикарного кортежа у священнослужителей нет. Вот истинные верующие живущие по слову Божьему. А все торгаши в церквях и мечетях, те кто набивают карманы и живут на проценты они все от Лукавого и ответят за свои проступки перед Всевышнем!
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  • Анонимно 07 дек
    алхамдулиллах
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  • Анонимно 07 дек
    Когда же появиться в Казани памятник защитникам, погибшим при взятии Казани Иваном IV? Когда же восторжествует справедливость? У нас в городе готовы поставить памятник кому угодно, но только не татарам, погибшим в 1552 году.
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