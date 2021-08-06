В Казани оперируют женщину, которая пострадала на самокате

Фото: пресс-служба РКБ

Жительница Альметьевска пострадала, катаясь на самокате. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе РКБ.

Женщина упала с самоката еще 30 июля, однако госпитализировали ее только вчера. Выяснилось, что пострадавшая получила перелом скуловой кости. Ее состояние характеризуется как стабильное, в данный момент ее оперируют врачи.

Напомним, что в Казани были приняты новые правила пользования электросамокатами. Чиновники требуют, чтобы скорость движения электросамокатов при движении на тротуарах автоматически ограничивалась до 10 км/ч, что меньше скорости бега человека. Кататься со скоростью 15 км/ч разрешено на велосипедных дорожках — их в городе всего 13. При этом движение на автомобильных дорогах запрещено.

Ольга Плешкова