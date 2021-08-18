В соцсетях опубликовали видео лесного пожара в Татарстане

В соцсетях сообщили о распространяющемся лесном пожаре в Альметьевском районе Татарстана.

Судя по кадрам опубликованной видеозаписи, огонь уже распространяется по кронам деревьев. Пламя поднимается над лесным массивом. Очевидцы сообщают, что горит лес в районе села Старое Суркино.

В пресс-службе МЧС Татарстана пока не комментировали информацию.

Сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. В период с 18 по 23 августа на территории республики ожидается жара с максимальными температурами до +37—39 градусов.



Ольга Плешкова