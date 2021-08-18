Ак Барс Банк начислит до 4% на любой остаток по счету «Доходный»

На счете можно держать любую сумму без ограничений по времени и свободно пользоваться доступными средствами.



Счет «Доходный» позволяет пополнять и снимать средства в любое время онлайн в мобильном приложении или в отделении банка в российских рублях, долларах США и евро. Проценты начисляются ежедневно на сумму фактического остатка и выплачиваются каждый 31-й день.



Открыть счет онлайн и узнать подробности можно по ссылке.



ПАО «Ак Барс Банк»

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