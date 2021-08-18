Новости

16:37 МСК Все новости
Новости раздела

Ак Барс Банк начислит до 4% на любой остаток по счету «Доходный»

15:29, 18.08.2021

На счете можно держать любую сумму без ограничений по времени и свободно пользоваться доступными средствами.

Счет «Доходный» позволяет пополнять и снимать средства в любое время онлайн в мобильном приложении или в отделении банка в российских рублях, долларах США и евро. Проценты начисляются ежедневно на сумму фактического остатка и выплачиваются каждый 31-й день.

Открыть счет онлайн и узнать подробности можно по ссылке.

ПАО «Ак Барс Банк»

Партнерский материал

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также