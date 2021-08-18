«Урал» и «Рубин» приостановили переговоры по переходу Игнатьева

Переговоры между «Уралом» и «Рубином» по переходу нападающего казанцев Ивана Игнатьева зашли в тупик, заявил президент уральского клуба Григорий Иванов. По его словам, стороны действительно общались на предмет аренды футболиста, но не смогли договориться.

«Переговоры пока никакие не ведутся. Я видел эту новость, но она не соответствует действительности. Нет, он нам интересен. Просто информация не соответствует действительности, это же футболист «Рубина».

Нужно с клубом разговаривать, готовы ли они его отпустить. Если будет возможность, мы готовы видеть в составе «Урала» такого футболиста, как Ваня Игнатьев. На данный момент переговоры зашли в тупик», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что «Рубин» рассматривает варианты трудоустройства нападающего Ивана Игнатьева. Главным претендентом на игрока является «Урал», готовый взять его в аренду.

Всего за казанский клуб Игнатьев провел 33 матча и записал в свой актив 3 гола. В текущем чемпионате страны форвард дважды появлялся на поле, но не отмечался результативными действиями.