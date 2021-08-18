В Нижнекамске строится банный комплекс с элементами аквапарка стоимостью 600 млн рублей

В Нижнекамске развернуто строительство оздоровительного комплекса «Нижнекамские термы», который включает в себя множество разнообразных саун и бань, термальный бассейн под открытым небом. Ежедневно его смогут посещать около 4 тысяч человек. Инвестиции в его строительство составили 600 млн рублей. Срок сдачи объектов первой очереди запланирован на первый квартал 2022 года.

«Строительство «Нижнекамских терм» идет полным ходом. На данный момент на площадке работают более 80 человек, задействовано около 10 единиц техники», — сообщил в Instagram первый заместитель руководителя исполкома НМР Радмир Беляев.

В «Нижнекамских термах» будет создано около 30 бань, а также предусмотрены элементы аквапарка. Общая площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Это в 2,5 раза больше, чем в Ижевске. Подобные комплексы есть в Воткинске и Москве. «Нижнекамские термы» будут четвертыми в России. Ежедневно их смогут посещать около 4 тысяч человек.





Сегодня на строительной площадке побывал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Нижнекамские термы» — это важный социальный проект для города»,— отметил он. Новый комплекс станет местом отдыха и оздоровления не только для жителей Нижнекамска, но и Закамья. «Мечтаем, что и для всей республики», — уточнил Радмир Беляев.





Луиза Игнатьева