Финальные поединки чемпионата и первенства Европы по ММА в Казани смогут посетить 3 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

На финальные поединки чемпионата и первенства Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Казани допустят зрителей. Ожидается, что их смогут посетить 3 тыс. человек.

Вход для жителей и гостей Казани на финальные поединки чемпионата и первенства Европы по смешанным боевым единоборствам будет свободным, сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Мероприятие проходит в столице Татарстана с 16 по 20 августа. Это первый постпандемийный турнир объединенной Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) на континенте, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Поединки чемпионата Европы по ММА среди любителей стартовали в Казани в «Баскет-холле» 16 августа. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени»



Первые дни турнира закрыты для зрителей. Любители спорта смогут посмотреть бои онлайн на странице платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России «ВКонтакте».

Татьяна Демина