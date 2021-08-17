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На мосту между Китаем и Россией через Амур строители завершили укладку рельсов

10:05, 17.08.2021
На мосту между Китаем и Россией через Амур строители завершили укладку рельсов
Фото: kzn.ru

На мосту между Китаем и Россией через Амур строители завершили укладку рельсов — они соединили российскую и китайскую части железнодорожного полотна. Об этом сообщает ТАСС.

Проектная скорость движения составов по мосту составит 100 км/ч, а пропускная способность мостового перехода достигнет 21 млн тонн в год. Отмечается, что это будет первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, 309 м приходится на российскую сторону.

Первые пробные составы пройдут по мосту в августе этого года. Об этом заявил в феврале губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура
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