Заболеваемость ОРВИ в Челнах продолжает увеличиваться
В Набережных Челнах за минувшую неделю зарегистрировали 2 527 случаев ОРВИ. Заболеваемость увеличилась на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей.
Уровень заболеваемости составил 48,1 случая на 10 тысяч населения, это выше уровня среднемноголетних показателей в 1,8 раза, передают «Челнинские известия».
На прошлой неделе в городе зарегистрировали 2 474 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 4,5%.
Вчера мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заметил, что эпидемиологическая ситуация в городе не становится лучше. Он поручил правоохранительным и контролирующим органам уделить особое внимание соблюдению «антиковидных» мер в Челнах.
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