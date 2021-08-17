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Заболеваемость ОРВИ в Челнах продолжает увеличиваться

08:10, 17.08.2021
Заболеваемость ОРВИ в Челнах продолжает увеличиваться
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах за минувшую неделю зарегистрировали 2 527 случаев ОРВИ. Заболеваемость увеличилась на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Уровень заболеваемости составил 48,1 случая на 10 тысяч населения, это выше уровня среднемноголетних показателей в 1,8 раза, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в городе зарегистрировали 2 474 случая заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 4,5%.

Вчера мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заметил, что эпидемиологическая ситуация в городе не становится лучше. Он поручил правоохранительным и контролирующим органам уделить особое внимание соблюдению «антиковидных» мер в Челнах.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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