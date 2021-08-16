Мэр Челнов поручил усилить контроль за соблюдением «антиковидных» мер в городе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заметил, что эпидемиологическая ситуация в городе не становится лучше. Он поручил правоохранительным и контролирующим органам уделить особое внимание соблюдению «антиковидных» мер в Челнах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Лемуза Нафигуллина рассказала, что сотрудники ведомства обследуют торговые сети, предприятия торговли, точки общественного питания, промышленные предприятия, медицинские организации. Также контролируется приток приезжих из-за рубежа.

Начальник управления здравоохранения Челнов Александр Николаев сообщил об увеличении числа жителей, которые обращаются в медучреждения. Для предотвращения роста заболеваемости в городе продолжается вакцинация в поликлиниках по месту жительства, в ТЦ «Омега», выездных бригад на предприятии города. Всего в Челны поступило 121 645 доз вакцин, прививки первым и вторым компонентом проводятся по плану, сообщается на сайте мэрии автограда.

На прошлой неделе Николаев сообщал о напряженной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе.

Татьяна Леухина