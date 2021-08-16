В Татарстане прошел музыкальный фестиваль «Сайдашстан» — видео

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В Татарстане прошел традиционный музыкальный фестиваль «Сайдашстан». В этом году его посвятили 100-летию композитора Рустема Яхина и 121-й годовщине со дня рождения Салиха Сайдашева, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Праздник состоялся в Верхнеуслонском районе РТ. Фестиваль «Сайдашстан» проходит в Татарстане с 2000 года. Не проводили его лишь в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Из-за дождливой погоды артистам не удалось представить запланированную программу с оркестром. В дальнейшем фестиваль планируют расширить новыми направлениями, возможно, сделать его фестивалем молодых композиторов. Прозвучала идея и от приглашении на мероприятие артистов из других регионов.

Татьяна Демина